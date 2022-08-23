Блогер из Санкт-Петербурга устроила аварию во время прямого эфира

Блогер из Санкт-Петербурга стала виновницей аварии на КАД. При этом в момент происшествия она вела прямой эфир со своими подписчиками. Об этом сообщил Пятый канал.

В момент происшествия девушка отвлеклась, чтобы поздороваться со своими подписчиками. В результате она въехала в иномарку, которая двигалась попутно. От удара капот машины значительно повредился. Информации о том, травмировалась ли девушка, не поступало, передали «Дни.ру».