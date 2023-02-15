Происшествия 15 февраля 2023, 03:13 Блогер Андрей Рахов погиб под Угледаром — СМИ РИА «Новости»: боец батальона «Восток», блогер Рахов подорвался на мине под Угледаром РИА «Новости»

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Боец батальона «Восток», блогер Андрей Рахов погиб под Угледаром. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на добровольца, публициста Максима Фомина, который известен также как Владлен Татарский.

По словам собеседник агентства, блогер подорвался на мине во время выполнения боевой задачи под Угледаром в ДНР.

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Рахов, известный также под псевдонимом Арни, вел Telegram-канал, в котором делился историями о своей службе в батальоне «Восток». Блогер вступил в подразделение в мае 2022 года и принимал участие в боевых действиях на Донецком направлении.

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До вступления в «Восток» Рахов под своим псевдонимом выпускал треки совместно с группой «25/17». До мая 2022 года он работал пожарным в Петербурге.

В начале февраля стало известно о гибели священника в результате удара украинских националистов по монастырю в селе Никольском, которое находится под Угледаром. Атака производилась из РСЗО HIMARS. Снаряд солдат ВСУ попал в сестринский корпус. Администрация Волновахского района сообщала, что время от времени украинские военные ведут огонь по монастырю.