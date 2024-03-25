Происшествия 25 марта 2024, 13:17 Близких жертв теракта и пострадавших окружат особой заботой и вниманием — Воробьев Воробьев: семьям жертв теракта и пострадавшим обеспечат особую поддержку

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Одна из приоритетных задач сейчас — в поддержке и сопровождении семей жертв теракта и пострадавших. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Безусловно, наша задача — в дальнейшем, и здесь я обращаюсь к вам, уважаемые главы, уделить внимание и семьям погибших, и тем, кто сегодня находится в стационарах», — подчеркнул он на заседании с правительством региона и главами городских округов области.

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Воробьев обратил внимание, что такая работа ведется, ее надо продолжать и наращивать. Часть пострадавших уже выписали из стационаров, и людям также требуется особая забота, добавил губернатор.

«Там есть огромный запрос на внимание. Это Красногорск, Домодедово, Балашиха, Дубна, Химки, Мытищи, Щелково, Лосино-Петровский. Это как минимум восемь территорий, которые мы уже видим», — указал он.

Люди оказались в очень сложной ситуации, продолжил губернатор, им нужна психологическая поддержка, материальная помощь. Все эти меры оперативно предпринимаются.

По данным Минсоцразвития региона, в больницах после теракта остаются 97 человек.