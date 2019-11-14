Благовещенская студентка пожаловалась на отсутствие психологической помощи в колледже

Бывшая студентка добавила, что драки для колледжа нередкое явление, а в коллективе нет сплоченности. По ее словам, студенты «доводят преподавателей».

Колледж Благовещенска два раза хотел купить систему видеонаблюдения Подробнее

«Никакой работы со стороны психологов или педагогов зачастую не ведется. В том колледже были случаи, когда педагоги прессуют детей по разным причинам. Просто все молчат. В том колледже еще во время моего обучения пытались с этим воевать. Всех неугодных отчислили или уволили. Кто смолчал — доучился. У директора связи какие-то, и ни одно заявление не проходило. Он выкручивался», — пояснила она.

Ранее стало известно, что Благовещенский строительный колледж, в котором студент открыл стрельбу, два раза пытался приобрести систему видеонаблюдения. Перед началом учебного года желающих ответить на тендер не нашлось. Учреждение оставило повторную заявку на сайте госзакупок.