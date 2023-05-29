Эксклюзив 29 мая 2023, 15:06 «Благодарность в виде увольнения». Мужчина спас в Одинцове не заметившую поезд девушку и остался без работы Рабочий в Одинцове спас девушку, не заметившую мчащийся поезд, но попал под увольнение

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На железнодорожном перегоне в Одинцовском городском округе рабочий спас девушку, которая шла в наушниках и не заметила мчащийся в ее сторону поезд. Вместо благодарности Михаила Ераховца уволили из частной компании. Он рассказал об этом «360».

Шла в наушниках

Мужчина работал на Больших Вяземах — перекрывал Можайское шоссе для того, чтобы автомобили не проезжали в момент, когда пойдет тепловоз. Девушка шла в наушниках и ничего не слышала. Мужчина оттащил ее за секунду до возможной аварии.

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«Она после этого даже не поняла, что произошло. Может, думала, что совершили ограбление, мужчина накинулся. Потом с испуганными глазами поблагодарила, обратно вставила наушники и пошла дальше», — рассказал родственник Михаила Ераховца Роман.

Видео с камеры наблюдения разлетелось по интернету. Девушку найти так и не удалось, о ней совсем ничего не известно. Родственники попытались разыскать ее, разослали информацию в паблики, но она не откликнулась.

Увольнение за спасение

Реакция начальства на этот случай удивила Михаила Ераховца. Вместо благодарности его попросили уволиться.

«Начальство уже выписало мне благодарность в виде заявления на увольнение», — сказал он.

Рассказать подробности он не смог — настолько шокирован. Роман тоже удивился, когда узнал, чем закончилась эта история.

«Его всего трясет, он не знает, что делать, дрожит голос. Такого поворота событий не ожидал», — объяснил мужчина.

По словам родственника, мужчина работал в частной компании по ненормированному графику, выходил на работу и в три, и в пять часов утра. Мужчине больше 50 лет, у него маленький ребенок. Увольнение стало для него полной неожиданностью.