Бюро ритуальных услуг потушили в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани пожарные потушили одноэтажное здание, расположенное на улице Одельской. Там загорелось бюро ритуальных услуг, используемое в качестве склада, сообщил «Царьград».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, пожар произошел около девяти часов утра в понедельник, 15 августа. Через 12 минут после сообщения о возгорании огонь был полностью ликвидирован.

«К ликвидации пожара было привлечено от МЧС России восемь человек личного состава, одна единица техники», — говорится в сообщении ведомства.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.