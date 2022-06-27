Бизнесмена Паланта и его жену нашли убитыми в Подмосковье

Предприниматель Евгений Палант и его супруга найдены в своей квартире в подмосковном поселке Заречье. Об этом сообщил Telegram-канал 112. Тревогу забила дочь предпринимателя, когда родители перестали выходить на связь.

У обоих погибших на теле обнаружены множественные ножевые ранения. При этом дверь в квартиру была закрыта изнутри. По предварительной версии, предприниматель мог убить супругу, а после свести счеты с собственной жизнью.

️Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура контролирует ход расследования.

Евгений Палант — предприниматель в области услуг связи. Имел значительную долю в инжиниринговой компании «Инсталсайт», оказывающей услуги по созданию и обслуживанию систем связи. Кроме того, являлся совладельцем абхазского сотового оператора «А-Мобаил». Также Палант занимался меценатской деятельностью, покровительствовал театру русской драмы имени Искандера в Сухуме.