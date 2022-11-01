Происшествия 01 ноября 2022, 14:16 Бизнесмена обвинили в поставке 350 тысяч бракованных рубашек для МВД — СМИ «Коммерсант»: директора «БМФ» Ляшука обвинили в мошенничестве при поставке рубашек в МВД РИА "Новости"

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Гендиректора компании «БМФ» Бориса Ляшука обвинили в мошенничестве при поставке форменных рубашек для МВД. Следствие установило, что при производстве использовали некачественные нити, в результате сотрудники ведомства получили более 350 тысяч бракованных рубашек. Следственный комитет завершил расследование, написал «Коммерсант».

По данным издания, ущерб оценили в 564,5 миллиона рублей. Ляшук — единственный фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), однако следствие считает его лишь исполнителем. Организаторов же так и не установили. Предприниматель не признал вину.

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Некачественную партию поставили по контракту в полмиллиарда рублей пять лет назад, дело возбудили в 2019 году. На протяжении двух лет в его материалах фигурировали «неустановленные лица». Первого и единственного фигуранта арестовали 28 октября 2021 года. По версии правоохранителей, предприниматель, с чьей компанией МВД заключило контракт, решил сэкономить и давал подчиненным указание шить рубашки из не соответствовавших техническим требованиям, а то и вовсе гнилых нитей. В итоге одежда быстро изнашивалась.

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Не так давно Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил Ляшуку арест до 26 декабря 2022 года.