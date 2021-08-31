Известного бизнесмена и маркетолога Александра Донского атаковали двое неизвестных на юге Москве. Он пытался скрыться, но его догнали, избили и облили зеленкой.

Нападение произошло вечером 30 августа, злоумышленники поджидали предпринимателя возле его дома, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, после случившегося Донской обратился в правоохранительные органы. По данному факту идет проверка. В полиции эту информацию пока официально не подтверждали.