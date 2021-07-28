Бизнесмен устроил перестрелку в ЯНАО

В городе Губкинский (ЯНАО) произошла перестрелка из-за конфликта двух предпринимателей. Пострадали три человека. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональный СК.

Перестрелка произошла в магазине, расположенном в промзоне. Мужчина начал стрелять из травматического пистолета в двоих своих неприятелей, целясь в головы. Они получили ранения и доставлены в больницы. Стрелявший после происшествия попытался покончить с собой, он также госпитализирован.

Ведется расследование произошедшего. По предварительной версии, причиной перестрелки стал конфликт между двумя местными предпринимателями.