Полет пассажиров рейса Самара — Москва был омрачен конфликтом между бизнесменом и бортпроводником. На земле предпринимателя встретила полиция и отправила на допрос.

Информацию о случившемся РБК подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По данным ведомства, пассажир бизнес-класса предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге мужчину доставили в дежурную часть и составили в его отношении административный протокол по статье КоАП «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Дебоширу может грозить штраф до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Представители «Аэрофлота», на борту которого и произошел случай, раскрыли причину неадекватного поведения пассажира. Он потребовал пересадить из эконом-класса своего знакомого. Когда экипаж отказался это сделать, мужчина закатил скандал.

Телеканал РЕН ТВ утверждает, что авиадебоширом был совладелец крупной торговой компании «Продукты от Палыча» Андрей Шишакин.