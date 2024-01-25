Происшествия 25 января 2024, 07:50 Бизнесмен погиб на трассе в Свердловской области Уральский бизнесмен Ринат Аскаров умер в ДТП под Екатеринбургом Elena Mayorova/Global Look Press

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Иномарка врезалась в грузовик на Пермском тракте в Свердловской области. Погиб водитель легковушки, бизнесмен из Первоуральска Ринат Аскаров. Об этом E1.ru сообщили в общественной организации «Татары Урала», правление которой он возглавлял.

«Да, это он. Он такой набожный человек был, спиртное не пил. Как прямо под машину попал — мы сами в шоке. Никто не знает, что произошло. Водил аккуратно», — сказал представитель организации.

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Детали ДТП с участием Рината Аскарова раскрыл бизнесмен Олег Хабибуллин. По его словам, грузовик остановился на правой полосе и не выставил аварийный знак.

Авария произошла на 345-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. ГИБДД Свердловской области сообщило, что Toyota Land Cruiser врезалась в грузовик Shacman. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

В Тюмени водитель Chevrolet Lanos при развороте не уступил дорогу, спровоцировал смертельное ДТП и скрылся. Его объявили в розыск.