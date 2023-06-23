Эксклюзив 23 июня 2023, 15:55 Бизнесмен Малкин довел до истерики дочь при попытке увезти ее в Париж Адвокат Крылова заявила о нервном срыве дочери бизнесмена Малкина после «масок-шоу»

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Бывший сенатор и предприниматель Ефим Малкин уже не первый год судится с бывшей супругой Анастасией Гулынской за опеку над дочерью. В последний раз суд встал на сторону бизнесмена и потребовал передать ему девочку. Также судья разрешил вывести ребенка в Париж, но только с согласия матери. Как рассказала в беседе с «360» представляющая интересы Гулынской адвокат Виктория Крылова, на это решение подали апелляцию.

Она пояснила, что с судебными приставами на время рассмотрения дела договорились, что дочь передадут отцу в пятницу 23 июня. Но предприниматель ждать не захотел и через тех же приставов возбудил уголовное производство.

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В результате девочку, маму и бабушку остановили силовики с оружием и в масках около парка Горького, куда женщины вышли на прогулку. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах слышны истерические крики девочки, пока вокруг стоят вооруженные люди в масках. Попытка Малкина успокоить дочь привела еще к большим крикам. По словам Крыловой, после случившегося у девочки нервный срыв, а мать и бабушка пьют успокоительные препараты.