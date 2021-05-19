Бизнесмен из Тюмени поджег машину подруги жены с целью отомстить

В полицию Тюмени поступило заявление от местной жительницы о поджоге ее автомобиля Toyota Land Cruiser.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что транспортное средство повредил 36-летний ранее не судимый мужчина. Об этом сообщил nashgorod.ru.

По словам подозреваемого, у него с супругой проблемы в личной жизни. Хозяйка сгоревшей машины дружит с женой мужчины и настаивает, чтобы женщина развелась. А задержанный желает сохранить семью. Он неоднократно просил подругу жены не лезть в их отношения, но та не слушалась, и продолжала вмешиваться.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Попытка уничтожения или повреждения чужого имущества». Ведется следствие. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас его выпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.