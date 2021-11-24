Бизнесмен из Сестрорецка лишился автомобиля стоимостью почти 6 миллионов

С заявлением в полицию обратился 45-летний бизнесмен из Сестрорецка, который заявил о краже автомобиля. По его словам, неизвестные в период с 20 ноября до 23 ноября похитили у него дорогую иномарку. Об этом «Невским новостям» рассказал источник в правоохранительных органах.

Мужчина отметил, что автомобиль в этот промежуток времени находился на Приморском шоссе в Сестрорецке. Он стоял рядом с рестораном, на фасаде которого установлены камеры видеонаблюдения. Правоохранители направили запрос об изъятии записей, а также завели уголовное дело по статье «Кража».

Известно, что автомобиль был выпущен в 2019 году и застрахован по ОСАГО. Его стоимость составляет около 5 800 000 рублей.