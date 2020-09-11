Бизнесмен из Истры обеднел на 3 млн рублей из-за воров

В Истре воры вынесли из дома бизнесмена три миллиона рублей и ювелирные украшения. Злоумышленники пробрались в частный дом и взломали сейф.

Это произошло утром в четверг, 10 сентября. В двухэтажном доме в деревне Сафонтьево неизвестные сняли стекло на первом этаже, после проникли в здание и взломали сейф, в котором хранилось три миллиона рублей и украшения, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Точная сумма ущерба еще устанавливается.

В ведомстве отметили, что в доме не было сигнализации и камер видеонаблюдения. На месте происшествия полицейские нашли следы обуви, отпечатки пальцев и дверцу сейфа. Злоумышленников разыскивают, возбуждено уголовное дело.

Недавно в Истре произошел подобный случай. Вор проник в дом пенсионера и похитил 2,5 миллиона рублей со стола. Мужчина не пострадал. Возбуждено уголовное дело.