12 декабря 2023, 13:06
Бизнесмен из ХМАО предстанет перед судом по делу о незаконных автогазозаправочных станциях
Уголовное дело, возбужденное в отношении бизнесмена из ХМАО, передано в Нефтеюганский районный суд. Его обвиняют в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Согласно данным надзорного ведомства, фигурант осуществлял нелегальную деятельность пяти автогазозаправочных станций. Объекты работали без соответствующей лицензии. Доход от АГЗС составил более 58 миллионов рублей.
ХМАО
Суд
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