Происшествия 14 февраля 2023, 15:13 Бизнесмен из Хабаровска пытался контрабандой вывезти в Китай 22 тонны мороженой рыбы

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Крупную партию контрабанды задержали таможенники в пункте пропуска Краскино в Приморье. Об этом сообщил «Царьград».

Предприниматель из Хабаровска хотел провезти 22 тонны рыбы. Вся продукция была упакована в более 1,1 тысячи мешков, Но каждом из которых была маркировка, но с ложной информацией.

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«В ходе проверки установлено, что ветеринарный сертификат, предъявленный таможенному органу, оформлен на другую партию рыбы. Оптовая цена задержанной кеты составляет четыре миллиона рублей», — отметили в пресс-службе Уссурийской таможни.

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В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы и миллионный штраф.