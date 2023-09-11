Происшествия 11 сентября 2023, 03:39 Бизнесмен из Архангельской области погиб при крушении вертолета Robinson под Вологдой Пятый канал: при крушении вертолета Robinson под Вологдой умер бизнесмен Freepik

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Предприниматель из Архангельской области умер при крушении вертолета Robinson в Вологодской области. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.

По данным издания, бизнесмен прибыл на отдых в Вологду из поселка Коноша. Тело мужчины оказалось зажато среди обломков рухнувшего воздушного судна. Найти бизнесмена было трудно, потому что борт упал в воду.

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Еще получили травмы два других пассажира, их отправили в больницу с переломами и ушибами. Всего в самолете было три человека.

О падении вертолета стало известно в 17:55 по московскому времени. По неуточненным данным, он очень низко летел над водой, поэтому зацепился и упал в озеро. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту нарушения безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ранее вертолет с двумя пилотами упал в море Персидского залива. Воздушное судно выполняло тренировочный полет.