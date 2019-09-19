Бизнесмен и ветеринар похитили миллион, выделенный на лечение бездомных животных

Зианчуринская районная администрация в период с 2016 года по 2018 год выделяла деньги индивидуальному предпринимателю. Бизнесмен должен был организовать отлов бродячих животных, их лечение и содержание в приюте. Однако вместо этого он получал от фельдшера ветстанции фальшивые отчеты об осмотре и лечении животных. За это ветеринар получил 20 тысяч рублей.

В общей сложности бизнесмен и фельдшер похитили миллион рублей. Суд наложил арест на автомобиль предпринимателя.