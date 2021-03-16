Бизнес-центр «Савеловский Сити» загорелся в Москве. Видео

В жилом помещении одного из зданий бизнес-центра «Савеловский Сити» на Новодмитровской улице в Москве вспыхнул пожар. С места ЧП эвакуировали около 300 человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

На место пожара прибыли большие силы спасателей. Горящее здание сняли на видео: на кадрах видно, что черный дым валит из окон верхних этажей.

По данным МЧС, всех людей вывели, очаг возгорания нашли.

«Здание 20-этажное административное. Происходит загорание в одном из кабинетов на 17-м этаже. <…> Что горит и площадь уточняется. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении столичного спасательного ведомства.

Информации о причинах пожара пока нет.