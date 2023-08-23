23 августа 2023, 19:38
Бизнес-джет упал в Тверской области — СМИ
Baza: три человека погибли при крушении бизнес-джета в Тверской области
Бизнес-джет разбился в Бологовском районе Тверской области. По предварительным данным, погибли три человека, сообщил Telegram-канал Baza.
По информации издания, всего в самолете находились семь человек. Как минимум трое из них погибли. Сейчас идут поиски еще четырех пассажиров самолета. Других подробностей о ЧП не поступало. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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Ранее стало известно о падении учебного самолета Л-39 на Кубани. Воздушное судно потерпело крушение во время захода на посадку. Минобороны сообщало об одном погибшем члене экипажа.
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