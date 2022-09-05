Происшествия 05 сентября 2022, 16:42 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:58) Поделиться Telegram

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Viber Битум загорелся на стройке корпуса онкоцентра в Ленинградской области

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Пожар произошел в Курортном районе Санкт-Петербурга сегодня, 5 сентября, утром. Там загорелся битум на стройке нового корпуса онкоцентра. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

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В поселке Песочном на территории стройки загорелся битум, который находился на деревянных поддонах. Огонь удалось локализовать за полчаса. Информации о погибших и пострадавших не поступало. В тушении пожара приняли участие десять человек личного состава, а также две единицы спецтехники.

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