Бирюков рассказал, в какой срок отремонтируют крышу дома на Ленинском проспекте

Серьезный пожар произошел в Москве на Ленинском проспекте. Там загорелась крыша дома № 40. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, в какой срок проведут ремонт крыши. Об этом сообщило ИА НСН.

Бирюков пояснил, что крышу отремонтируют в течение 10 дней. По его словам, крыша пострадала «только над первым и четвертым подъездом». Также отремонтировать планируют квартиры на верхних этажах.

«На данном этапе, начиная с пятого подъезда и до 12, все инженерные коммуникации восстановлены, работают в штатном режиме. В первом и четвертом подъездах до конца сегодняшнего дня будет подано напряжение», — пояснил он.