27 июня 2023, 15:30
Биолог Глазков рассказал, что делать, если вы встретили змею
Биолог Глазков посоветовал не пугать змею при встрече
Если вы встретили змею, не стоит приближаться к ней, а также пугать животное. Такой информацией поделился биолог Павел Глазков. Об этом сообщила «Москва 24».
Специалист объяснил, что ужи не относятся к ядовитым змеям. Однако даже при встрече с такой змеей стоит соблюдать осторожность.
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«Змею, какой бы она ни была — ядовитая или не ядовитая, лучше не трогать. Ни в коем случае не надо ее брать в руки», — рассказал Глазков.
Он пояснил, что змея может испугаться и укусить в целях самообороны.
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