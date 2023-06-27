Происшествия 27 июня 2023, 15:30 Биолог Глазков рассказал, что делать, если вы встретили змею Биолог Глазков посоветовал не пугать змею при встрече

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Если вы встретили змею, не стоит приближаться к ней, а также пугать животное. Такой информацией поделился биолог Павел Глазков. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист объяснил, что ужи не относятся к ядовитым змеям. Однако даже при встрече с такой змеей стоит соблюдать осторожность.

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«Змею, какой бы она ни была — ядовитая или не ядовитая, лучше не трогать. Ни в коем случае не надо ее брать в руки», — рассказал Глазков.

Он пояснил, что змея может испугаться и укусить в целях самообороны.