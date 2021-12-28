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    28 декабря 2021, 19:22

    Бильярдный клуб загорелся в Петербурге

    Оксана Лавнюженко

    В Санкт-Петербурге на улице Профессора Попова загорелся бильярдный клуб. Произошло это накануне вечером, сообщило издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу.

    Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей, находившихся в здании. По их данным, там было 20 человек, написали «Невские новости».

    Огонь удалось ликвидировать всего за 20 минут. В операции участвовали 30 спасателей. Пострадавших в пожаре нет.