Бильярдный клуб загорелся в Петербурге

В Санкт-Петербурге на улице Профессора Попова загорелся бильярдный клуб. Произошло это накануне вечером, сообщило издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей, находившихся в здании. По их данным, там было 20 человек, написали «Невские новости».

Огонь удалось ликвидировать всего за 20 минут. В операции участвовали 30 спасателей. Пострадавших в пожаре нет.