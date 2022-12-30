Эксклюзив 30 декабря 2022, 18:03 «Били ногами, таскали за волосы». Пара из Одинцова напала на автомобилистку, помешавшую им пройти Житель Одинцова рассказал, как пара избила его жену, машина которой мешала им пройти freepik

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Мужчина и женщина избили жительницу подмосковного Одинцова возле магазина за то, что ее машина якобы мешала им пройти. Автомобилистку таскали за волосы и пинали ногами, рассказал «360» муж пострадавшей Александр.

Он пояснил, что лично не присутствовал при этом — был на работе, приехал, как только жена позвонила, так что знает о случившемся только с ее слов.

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Все произошло в 16:40 29 декабря по адресу Можайское шоссе, 38г.

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«Там заезд к магазину, что-то вроде „Красное и белое“, жена пыталась там проехать, чтобы припарковаться, но перед ней стоял грузовик — видимо, для магазина на разгрузку. Она ждала, пока он проедет, вышла посмотреть, реально там проехать или надо разворачиваться. Оказалось, грузовик заблокировал проезд. Она села обратно в машину, и в этот момент со стороны задней пассажирской двери послышались два удара», — рассказал Александр.

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В зеркале заднего вида его жена увидела мужчину и женщину с пакетами из магазина, которые били по ее машине ногой, потому что якобы она мешала пройти. По словам Александра, на самом деле там «спокойно можно было разойтись втроем» — места было достаточно. Он назвал происшествие «актом негодования».

Увидев, что незнакомая пара «покушается» на ее машину, женщина открыла окно и возмущенно объяснила им ситуацию — про грузовик заблокировавший проезд. Пара ответила матом, началась словесная перепалка.

«Жена вышла посмотреть, есть ли какие-то вмятины на машине, и в этот момент мужчина обошел автомобиль и толкнул ее. Она упала, и он начал бить ее ногами. Она пыталась отбиваться, кое-как встала, открыла дверь, чтобы, наверное, сесть обратно в машину, а он в этот момент схватил ее за грудки и начал то ли душить, то ли как-то просто вдавливать в машину, чем тоже нанес ей телесные повреждения», — продолжил Александр.

Его жена, сопротивляясь, сбила с мужчины очки, он на секунду отвлекся, чтобы их поднять, и в этот момент подскочила уже его спутница и стала тягать «обидчицу» за волосы. Потом подошла какая-то бабушка с подростком, как-то «словесно разняла» их, и парочка удалилась.

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По словам Александра, другие прохожие игнорировали конфликт. Незнакомая пожилая женщина успокоила его жену, приложила ей снег к носу, который болел от ударов.

«Очень надеюсь, что в этом районе есть камеры, которые зафиксировали хотя бы этих личностей. Жена кое-как успела вначале сфотографировать только женщину», — поделился Александр.

Регистратора в ее машине нет, но он бы и не помог, потому что все происходило сбоку от автомобиля, пояснил он.

Правоохранители проводят проверку. Супруги ждут дальнейших следственных действий.