«Били ногами». Друзья погибшего рассказали о драке со следователями СК в центре Челябинска

Двух следователей Следственного комитета подозревают в участии в смертельной драке в центре Челябинска. Саму драку, которая произошла ночью 28 мая, записал на видеорегистратор проезжавший мимо автомобилист. Друзья погибшего мужчина рассказали, как все произошло.

Драка произошла на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса. На кадрах видно, как двое мужчин наносят удары другому мужчине. Он падает на асфальт и уже не поднимается.

Не знал о смерти друга

Друг погибшего, с которым они вместе отдыхали в ночном клубе, возле которого произошла драка, рассказал, что практически ничего не помнит, поскольку получил сотрясение мозга.

«Я не помню, как вышел из клуба. Я только помню последние моменты, как я очнулся на асфальте — то ли сам очнулся, то ли меня скорая помощь привела в чувства», — отметил Владимир.

Он утверждает, что не видел, как били его товарища. Владимир вспомнил, что после того, как очнулся, увидел лежавшего на асфальте друга. Он решил, что тот находится без сознания: только в ходе беседы в полиции ему сообщили, что друг умер.

«Я ползаю, умоляю врачей, чтобы они в чувство его привели. Потом сотрудники мне говорят: „Его привели в чувство, погрузили в скорую. Поехали, показания дашь, и мы тебя отпустим“. Приехали, и они с ходу говорят, что он умер», — рассказал Владимир.

Мужчина признается, что сам он смог попасть к врачу только почти через сутки после драки, поскольку почти все это время находился на допросах.

«Когда меня следователь допрашивал, он спросил, что я помню, я сказал, что ничего. И он сказал, будто бы я и еще один человек, мы боролись на асфальте, Владимир пытался нас разнять и кто-то из нас случайно ударил его. Скорее всего, это был я. Он упал и что-то у него разорвалось, и я поеду на 10 лет», — сообщил он.

Восстановить картину удалось после появления видео драки, запись передал родным погибшего проезжавший мимо автомобилист.

Били ногами

Погибшему был 31 год. Как рассказала его подруга Мария, молодые люди в компании отдыхали в ночном клубе. На улице у них завязался конфликт с другой группой отдыхающих. Подозреваемые проезжали мимо на такси. Увидев конфликт, они решили вмешаться.

«Они начали толкать их и завязалась драка, в ходе которой эти следователи нанесли удары. Сначала кулаком, потом ногой, из-за чего он скончался», — сказала девушка.

По словам Марии после случившегося следователи скрылись с места происшествия. При этом они забрали телефоны у погибшего и его друга, в связи с чем последний не мог ничего сообщить родным.

Девушка говорит, что подозреваемые были пьяны и вели себя очень агрессивно, начав драку сразу со всеми, кто находился на месте происшествия. При задержании, по ее словам, они угрожали сотрудникам полиции, а когда их доставили в отделение, то они «спокойно ходили по кабинетам».

В настоящее время обвиняемых взяли под стражу.