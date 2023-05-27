Происшествия 27 мая 2023, 13:35 Били из минометов и артиллерии. Два округа Белгородской области снова пережили атаки ВСУ Гладков: в селе Козинка зафиксировали 123 прилета, окраину Поповки атаковал БПЛА РИА «Новости»

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Грайворонский округ 26 мая снова пережил массированные минометные и артиллерийские обстрелы. В Грайвороне повреждения получили 10 домов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, в общей сложности в городе зафиксировали семь прилетов. В результате никто не пострадал.

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Однако есть повреждения — у 10 домовладений посекло заборы, фасады и крыши, выбило окна. Есть разрушения у хозпостроек, перебита оказалась газовая труба. Также пострадал один автомобиль.

В селе Козинка насчитали 123 прилета. По населенному пункту били из миномета и артиллерии. Есть разрушения в семи домовладениях и одном сарае. По Глотову выпустили шесть минометных снарядов. В этом селе из-за обстрела разрушило крыши в нежилом доме.

В Краснояружском районе на окраине села Поповка с беспилотника сбросили два неустановленных взрывных устройства.

Гладков подчеркнул, что никто из мирных жителей в результате атак не пострадал.