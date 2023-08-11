Происшествия 11 августа 2023, 01:58 «Били головой о железную трубу». Семилетний ребенок рассказал о насилии и избиениях в детском лагере E1.ru: дети избивали и насиловали 7-летнего мальчика в детском лагере в Екатеринбурге Freepik

Читать 360tv в

Семилетний мальчик из Екатеринбурга, вернувшись из детского лагеря, рассказал родителям об избиениях и сексуальном насилии со стороны других детей. Об этом сообщило издание E1.ru.

Место отдыха для ребенка родители выбирали с особой тщательностью, изучая отзывы. Они были безупречны. Мальчик провел в лагере почти две недели. За это время, по данным издания, ему разрешили лишь раз позвонить матери и отцу, все остальное время телефоны хранились у вожатых. Посещения взрослых тоже были под запретом. При этом родителям отправляли фотоотчеты.

Реклама

Однажды мать пострадавшего мальчика увидела на фотографиях сына синяки на ногах, но не придала этому значения. Когда смена закончилась и родители забрали мальчика домой, он признался, что там его избивали и насиловали другие дети. Его «били головой о железную трубу» и снимали белье.

«Его голым выставляли на балкон и заталкивали в комнату к девочкам», — отметила мать мальчика.

Обидчиков, как заявил ребенок, было четверо.

Обращение в администрацию лагеря с просьбой разобраться в ситуации не привело ни к чему, поэтому родители обратились в полицию. Мать мальчика заявила изданию, что сотрудники лагеря знали о происходящем.