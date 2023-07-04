Эксклюзив 04 июля 2023, 23:12 «Бил по лицу и ребрам». Мужчина напал на женщину на улице в Екатеринбурге «360»: житель Екатеринбурга избил ногами знакомую на улице из-за телефона Unsplash

Читать 360tv в

Жители домов по улице Чкалова в Екатеринбурге стали свидетелями жестокого избиения. В беседе с «360» одна из очевидцев рассказала, что мужчина напал с кулаками на свою знакомую из-за телефона.

«Я спала с открытым окном и услышала с улицы крики. Моя квартира находится на седьмом этаже. Когда я подошла к окну, то увидела, что стоит мужчина, такой крепкий по телосложению, и кого-то пинает. Бил ногами в лицо, под ребра. Также орал, визжал и хватал за волосы. Эта женщина, как потом выяснилось, лежала на земле, свернувшись в комок. Рядом с ней валялся велосипед», — сказала она.

Реклама

По ее словам, немного успокоившись, мужчина отошел от своей жертвы, после этого она встала и села на камень, схватившись за ребра. Когда кто-то из жильцов сделал мужчине замечание, тот продолжил вести себя также агрессивно. В какой-то момент он даже начал кидать в женщину велосипед.

«Было понятно, что они знакомы между собой. Судя по их разговору, все произошло из-за сломанного телефона. В итоге, женщина ушла, а нападавший последовал за ней чуть позже», — добавила собеседница издания.

В ГУ МВД России по городу Екатеринбургу «360» сообщили, что сотрудники полиции проверят опубликованную в Сети информацию. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, отметили в ведомстве.