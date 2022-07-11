«Бил детей и кричал: „Это армия!“». Неадекватный мужчина ворвался в лагерь под Ульяновском

Неадекватный мужчина проник в детский лагерь «Волжанка» под Ульяновском бил мальчиков, заставлял их отжиматься и чистить зубы. Детям помладше он давал пощечины, а тем, кто постарше, «стучал по голове», рассказал «360» отец одного из ребят Александр.

По словам Александра, его сын и еще один мальчик из его комнаты, самый младший, — единственные, кого мужчина не тронул. Они спали на верхней полке, и он заметил их в последний момент.

«Мужчина построил тех, кто снизу, скинул их с кровати. Потом заметил тех, кто сверху, начал трясти кровать, сказал: „Всем слезать, а то все поломаю“. Построил их по росту, говорит: „Идете быстро, на скорость, умываться и чистить зубы“. Много ругался матом, повторял: „Это армия“», — рассказал отец мальчика.

Потом незнакомец начал требовать у детей назвать их фамилии. Первый промолчал и получил пощечину. Когда ребенок повиновался, мужчина потребовал повторить фамилию громче и опять ударил его. Второй мальчик уже представился сразу. До сына Александра очередь не дошла. Он «был сонный, но признался, что было страшно».

«Этим троим мужчина пощечины давал в основном, а тех. кто в соседней комнате — они постарше, от 11 лет, — прямо побил, по голове стучал», — добавил собеседник «360».

Источник фото: РИА «Новости»

«Мог сделать что угодно»

Странного незнакомца задержали. Александр предположил, что тот был пьян, не обращал внимания на плачущую вожатую.

«Потом пришли замначальника лагеря и вроде бы начальник, и они с ним просто разговаривали. Удерживали его словами рядом детьми. Хорошо, у него хоть оружия не было. Он мог сделать что угодно, его никто не остановил — боялись, наверное», — сообщил Александр.

Он добавил, что в лагере после этого случая решили усилить меры безопасности, сделать сигнализацию и ввести ночное дежурство.

«Но разве оно не должно было быть раньше? И почему не была закрыта дверь? Мы спросили у вожатых, они говорят: не закрывали чтобы кто-то мог ходить, но сейчас решили закрывать», — поделился Александр.

По его словам, родители других детей, попавших под горячую руку поклонника армейских порядков, забрали их из лагеря и твердо решили больше туда не привозить. Александр так категорично не настроен: «Еще посмотрим».