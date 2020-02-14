Библиотекарь из Перми задолжал 80 тысяч рублей из-за скачивания электронных книг

В 2014 году в библиотеку был проведен интернет. Безлимитный тариф оказался слишком дорогим, поэтому руководство решило ограничиться скоростью 100 мегабайт в месяц за 300 рублей.

В 2015 году выяснилось, что библиотека должна провайдеру около 80 тысяч рублей из-за превышения лимита на 30 гигабайт. Руководство библиотеки потребовало от Савиной выплатить эту сумму. После отказа на женщину подали в суд, который руководство с легкостью выиграло.

Женщине пришлось устроиться на вторую работу, долг она выплачивает до сих пор, осталось еще больше половины.

Недавно Савина получила уведомление о том, что она обязана оплатить остаток суммы — 42,6 тысячи рублей — до 1 апреля этого года. СМИ неоднократно обращались к провайдеру с просьбой простить женщине долг, но никакого ответа не получили.