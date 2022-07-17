Биатлонист Шипулин собирался лететь на Камчатку тем же маршрутом, что и Малиновский

Биатлонист Антон Шипулин на своей странице во «ВКонтакте» признался, что должен был лететь на Камчатку «тем же маршрутом», что и спортсмен и пилот Игорь Малиновский. Планам помешал туман.

Судя по формулировкам, Шипулин собирался лететь не один.

«Мы тоже должны были лететь тем же маршрутом, что и Игорь. Но не полетели из-за тумана», — рассказал Шипулин.

Он поделился, что видел место крушения — «все в обломках».

«Очень горько, когда уходят молодые. <…> Мы были знакомы с Игорем. Хороший, добрый, скромный парень, яркий и талантливый спортсмен», — отметил биатлонист.

Шипулин вспомнил, что Малиновский обожал биатлон, но вертолеты любил еще сильнее.

«Как только о них разговор заходил, все — у Игоря глаза загорались» — рассказал Шипулин.

Спортсмен выразил соболезнования близким и родным Игоря Малиновского и назвал его гибель невосполнимой утратой.

Ранее стало известно, что Малиновский и его пассажиры Сергей Колесняк и Зоя Кайгородова искали попутчиков. Девушка разместила соответствующее объявление в соцсетях и «рекламировала» предстоящее увлекательное путешествие.

Частный вертолет нашли сгоревшим на Камчатке. Малиновский, Кайгородова и Колесняк погибли.