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    17 июля 2022, 18:20

    Биатлонист Шипулин собирался лететь на Камчатку тем же маршрутом, что и Малиновский

    Биатлонист Шипулин собирался лететь в Камчатку по маршруту своего коллеги Малиновского

    Оксана Кириллова

    Биатлонист Антон Шипулин на своей странице во «ВКонтакте» признался, что должен был лететь на Камчатку «тем же маршрутом», что и спортсмен и пилот Игорь Малиновский. Планам помешал туман.

    Биатлонист Шипулин собирался лететь на Камчатку тем же маршрутом, что и Малиновский

    Судя по формулировкам, Шипулин собирался лететь не один.

    «Мы тоже должны были лететь тем же маршрутом, что и Игорь. Но не полетели из-за тумана», — рассказал Шипулин.

    Он поделился, что видел место крушения — «все в обломках».

    «Очень горько, когда уходят молодые. <…> Мы были знакомы с Игорем. Хороший, добрый, скромный парень, яркий и талантливый спортсмен», — отметил биатлонист.

    Шипулин вспомнил, что Малиновский обожал биатлон, но вертолеты любил еще сильнее.

    «Как только о них разговор заходил, все — у Игоря глаза загорались» — рассказал Шипулин.

    Спортсмен выразил соболезнования близким и родным Игоря Малиновского и назвал его гибель невосполнимой утратой.

    Ранее стало известно, что Малиновский и его пассажиры Сергей Колесняк и Зоя Кайгородова искали попутчиков. Девушка разместила соответствующее объявление в соцсетях и «рекламировала» предстоящее увлекательное путешествие.

    Частный вертолет нашли сгоревшим на Камчатке. Малиновский, Кайгородова и Колесняк погибли.