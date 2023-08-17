Происшествия 17 августа 2023, 15:14 Безработный житель Владивостока угнал автомобиль полицейского со служебной парковки

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Во Владивостоке правоохранители задержали 23-летнего безработного мужчину, который угнал автомобиль капитана полиции со служебной парковки. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Случай произошел накануне в Первореченском районе города у Центра по противодействию экстремизму МВД. Злоумышленник взломал машину и уехал на ней в соседний район, написал Life.

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Во время допроса выяснилось, что ранее мужчина был судим за кражу с причинением значительного ущерба.