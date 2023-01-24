Происшествия 24 января 2023, 13:36 Безработный в Самарской области снял колеса с машины соседки

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В селе Кротовка Самарской области женщина в декабре 2022 года оставила машину на улице, а наутро обнаружила, что колеса пропали. Об этом сообщил «Царьград».

Оказалось, что ночью колеса с помощью инструментов скрутил живущий рядом безработный мужчина. Он закатил их к себе во двор, а потом продал знакомому за четыре тысячи рублей.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вору грозит до пяти лет тюрьмы.

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