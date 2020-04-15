15 апреля 2020, 12:43
Безработный получил штраф за 111 прописанных мигрантов
Житель микрорайона Втузгородок в Екатеринбурге Алексей Сивков получил штраф в суде. Мужчина незаконно прописал 111 мигрантов из разных стран. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
По словам Горелых, Сивков не имеет работы и регистрирует мигрантов. Сам он уверял, что денежного вознаграждения за свои махинации не брал.
Судья назначил нарушителю штраф в размере 200 тысяч рублей.
В январе Сивков уже получил наказание в 120 тысяч рублей за прописку 57 уроженцев Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.