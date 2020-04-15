Безработный получил штраф за 111 прописанных мигрантов

По словам Горелых, Сивков не имеет работы и регистрирует мигрантов. Сам он уверял, что денежного вознаграждения за свои махинации не брал.

Судья назначил нарушителю штраф в размере 200 тысяч рублей.

В январе Сивков уже получил наказание в 120 тысяч рублей за прописку 57 уроженцев Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.