27 июля 2020, 11:51
Безработный мужчина устроил поножовщину на юго-западе Москвы
На автобусной остановке, расположенной на юго-западе Москвы, безработный мужчина устроил поножовщину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Преступление было совершено 25 июля на Севастопольском проспекте. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 56-летнего мужчину, который ударил своего оппонента ножом в живот, написала «Газета.ru». Пострадавшего госпитализировали.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело.