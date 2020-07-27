Безработный мужчина устроил поножовщину на юго-западе Москвы

Преступление было совершено 25 июля на Севастопольском проспекте. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 56-летнего мужчину, который ударил своего оппонента ножом в живот, написала «Газета.ru». Пострадавшего госпитализировали.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело.