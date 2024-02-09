Происшествия 09 февраля 2024, 13:17 Безработный москвич тяжело ранил пассажира в метро Полиция задержала москвича, который ранил мужчину на станции метро «Парк Победы» Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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В Москве полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в ранении пассажира метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что на станции метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии метро поссорились двое мужчин. Во время конфликта подозреваемый вонзил что-то острое в спину оппоненту и скрылся.

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Раненого 56-летнего мужчину увезли в больницу. Медики заключили, что здоровью пациента причинили тяжкий вред.

Сотрудникам полиции удалось найти и задержать злоумышленника в его доме на северо-западе Москвы. Им оказался безработный 38-летний мужчина. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого отправили в изолятор.

Ранее пьяный мужчина ударил ножом случайную прохожую на улице Тверская-Ямская в Москве. Женщине потребовалась медицинская помощь.