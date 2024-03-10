Происшествия 10 марта 2024, 17:08 Безработные влюбленные устроили перестрелку в центре Петербурга МВД: рассорившиеся сожители устроили перестрелку в Санкт-Петербурге

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Влюбленная пара поссорилась и устроила перестрелку у станции метро «Владимирская» в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, повздорили 44-летняя женщина и ее 41-летний сожитель.

Местная жительница дважды выстрелила из охолощенного автомата в строну возлюбленного. Тот ответил двумя выстрелами из светозвукового пистолета. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

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Влюбленную пару доставили в отдел полиции. Сожителей разоружили и поместили в изолятор.

«Автомат, устройство „Удар-2М“, складной туристический нож изъяты и направлены на экспертизу», — передали в пресс-службе МВД.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пара живет в поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти. Оба — безработные, сообщил сайт 78.ru. Мужчина ранее уже был неоднократно судим за кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, угрозу убийством и грабеж.

Ранее пять человек пострадали во время стрельбы в кафе в Люберцах. Потасовка произошла под утро 9 марта, в разгар конфликта неизвестный открыли огонь по своим оппонентам и скрылись. Злоумышленников ищет полиция.