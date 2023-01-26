Происшествия 26 января 2023, 18:58 Безработные петербуржцы «заминировали» проспект Обуховской Обороны и попались полиции

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В Петербурге задержали двух безработных мужчин, 40 и 60 лет, которых подозревают в звонке с ложным сообщением о бомбе. Об этом сообщил «Петроград».

Звонивший сначала назвал свое имя и адрес на Гороховой улице, а потом заявил, что на проспекте Обуховской Обороны взорвется бомба, после чего положил трубку. К звонившему выехал наряд полиции. Правоохранители задержали по названному адресу и его, и приятеля.

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Мужчин доставили в изолятор и составили в отношении них протоколы о мелком хулиганстве.