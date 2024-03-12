Происшествия 12 марта 2024, 17:03 Безработного петербуржца задержали за попытку вооруженного ограбления женщины-юриста

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Петербургские правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке вооруженного ограбления. Об этом сообщил «Питер ТВ».

Происшествие случилось на улице Маршала Захарова. По предварительным данным, безработный мужчина пробрался в машину 43-летней женщины-юриста. Предполагаемый злоумышленник, угрожая пистолетом, потребовал отдать ноутбук с сумкой. Однако нападавшему помешал прохожий, и он скрылся ни с чем.

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Гражданина удалось найти спустя несколько часов. Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности по статье об убийстве, добавила газета «Петербургский дневник».