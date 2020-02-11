Беженцы погибли при кораблекрушении в Бенгальском заливе

По информации «Экспресс-газеты», судно шло из Мьянмы в Малайзию. Инцидент произошел недалеко от острова Святого Мартина. Представитель береговой охраны отметил, что спасатели достали из воды 65 человек.

Число погибших считается приблизительным и может вырасти, так как остается неизвестной судьба 50 человек.

Сейчас на месте катастрофы работают спасатели и водолазы.