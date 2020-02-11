11 февраля 2020, 10:59
Беженцы погибли при кораблекрушении в Бенгальском заливе
Судно со 100 беженцами из Мьянмы затонуло у берегов Бангладеш в Бенгальском заливе. Около 15 пассажиров скончались, еще 50 пропали без вести. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Dhaka Tribune.
По информации «Экспресс-газеты», судно шло из Мьянмы в Малайзию. Инцидент произошел недалеко от острова Святого Мартина. Представитель береговой охраны отметил, что спасатели достали из воды 65 человек.
Число погибших считается приблизительным и может вырасти, так как остается неизвестной судьба 50 человек.
Сейчас на месте катастрофы работают спасатели и водолазы.