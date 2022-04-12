Бежавшие из Таганрога школьники снимали квартиру в Брянске

16-летний парень и его 14-летняя подруга из Таганрога, которые сбежали из дома 31 марта, все это время снимали квартиру в Воронеже и Брянске.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные поисково-спасательного отряда «Черноземье», подростки решили отправиться в бега из-за неодобрения их отношений семьей девушки. Сначала они снимали квартиру в Воронеже, но потом уехали в Брянск.

По словам знакомой с подростками жительницы Таганрога, юные влюбленные имеют разный социальный статус. По ее мнению, семья девочки является образцовой, а вот молодого человека необходимо поставить на учет.