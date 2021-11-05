«Бежать оттуда легче». Экс-полковник ФСИН объяснил, как убийца мог скрыться из психбольницы в Чехове

В Чехове из психиатрической больницы сбежал осужденный за убийство. Как оказалось, в этом нет ничего удивительного. В таких учреждениях нет надзора, и сидевший человек знает, как уйти незамеченным. Об этом «360» рассказал полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко.

«У нас психбольницы есть нескольких типов. Например, есть общего и интенсивного наблюдения. В первых двух лежат те, кто просто заболел. В интенсивном наблюдении лежат люди, которые совершили преступление, но потом были признаны невменяемыми на момент совершаемого. Это не считается преступлением, так как человек не мог отвечать за свои действия», — рассказал собеседник.

Также здесь лечатся люди, которые заболели психическим заболеванием в период отбывания срока. Учреждения относятся к Минздраву, но охраняются ФСИН РФ. Таких больниц примерно восемь по всей стране. Скорее всего, у осужденного были проблемы с психикой, это вызвало подозрение, и его отправили на психиатрическую экспертизу, предположил Макиенко.

По его словам, в Чехове гражданская больница, а их охраняют очень разные структуры — где-то полиция, где-то частные охранные предприятия. В следственном изоляторе, например, осуществляется еще и надзор, поэтому многие попытки побега пресекаются, когда человек еще не добрался до забора.

А в этом случае с надзором хуже, охрана только внешняя, стрелять по больным нельзя. Внутри надзор осуществляют только медработники. Поэтому человек, который имеет опыт в местах принудительного содержания, мог подготовиться и убежать.

«Совершить побег оттуда гораздо легче, чем из СИЗО или исправительного учреждения», — отметил эксперт.

Накануне подмосковная прокуратура сообщила, что беглеца уже разыскивает полиция. По неподтвержденным данным, парень сбежал из психбольницы после конфликта с охранниками.