Мать семилетнего мальчика, на которого напали бродячие собаки в Казани, рассказала, что сейчас ее сын находится в реанимации. Женщина сообщила «360», что возле гостевого домика, который они сняли у озера Лебяжье, разгуливает немало безнадзорных псов.

Ребенок был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу. Ему перевязали и обработали травмы. У него глубокие раны на ногах и ягодицах, но кишку не задели.

«Просто рваные раны. Все органы целы», — сообщила мать мальчика.

Пару дней они снимали жилье в Казани, а потом арендовали домик на озере. Там семья отправилась гулять в веревочный парк. Вечером к ним должны были приехать друзья из Казани.

«Мы вышли из парка, и он (мальчик — прим. ред.) побежал первый к домику. Потом мы пришли, а его нет. Мы не поняли, где он. Пошли искать. Он мне сказал, что он увидел собак и спрятался в лес. Я говорю, мы же не приходили, почему ты нас не видел. И он хотел пробежать мимо них, как я поняла. И они на него напали. Я, говорит, не успел добежать», — рассказала женщина.

Когда они подошли к домику, рядом с ним бегало три бродячих собаки.

«Где-то еще лаяли, там вообще много собак гуляет», — отметила она.

Крики мальчика услышал его отец. Он его и обнаружил. После этого они сразу повезли сына в больницу. Сколько точно собак напало на мальчика, они не знают.