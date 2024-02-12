12 февраля 2024, 06:50
Бездомный сгорел в деревянной постройке на востоке Москвы
Источник «360»: деревянная постройка сгорела в Сокольниках на востоке Москвы
В Сокольниках утром 12 февраля сгорела деревянная незаконная постройка. Погиб один человек, сообщил источник «360».
Огонь заметили около пяти часов утра в лесополосе на углу проспекта Ветеранов и Большой Оленьей улицы. Горела деревянная самовольно возведенная постройка размером два на три метра, площадь пожара достигла шести квадратных метров.
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К 05:25 возгорание локализовали, открытый огонь ликвидировали. Спустя минуту пожар полностью потушили. В очаге возгорания обнаружили тело человека без определенного места жительства.
В Тольятти горел гостиничный комплекс. Огонь охватил 800 квадратных метров, пострадали два человека. МЧС России показало видео тушения пожара. Власти города сообщили, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.
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