Эксклюзив 12 февраля 2024, 06:50 Бездомный сгорел в деревянной постройке на востоке Москвы Источник «360»: деревянная постройка сгорела в Сокольниках на востоке Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сокольниках утром 12 февраля сгорела деревянная незаконная постройка. Погиб один человек, сообщил источник «360».

Огонь заметили около пяти часов утра в лесополосе на углу проспекта Ветеранов и Большой Оленьей улицы. Горела деревянная самовольно возведенная постройка размером два на три метра, площадь пожара достигла шести квадратных метров.

Реклама

К 05:25 возгорание локализовали, открытый огонь ликвидировали. Спустя минуту пожар полностью потушили. В очаге возгорания обнаружили тело человека без определенного места жительства.

В Тольятти горел гостиничный комплекс. Огонь охватил 800 квадратных метров, пострадали два человека. МЧС России показало видео тушения пожара. Власти города сообщили, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.