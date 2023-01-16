Происшествия 16 января 2023, 18:54 Бездомный самовольно занял квартиру в Улан-Удэ и продавал вещи хозяев

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В Улан-Удэ бездомный заселился в квартиру уехавшей на праздники пенсионерки, сменил там замки и продавал ее вещи. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Бурятия.

58-летний бездомный сначал хотел ночевать в подъезде, но потом заметил, что одна из квартир пустует. Тогда он вскрыл дверь, поменял замки и поселился в чужом жилище. Кроме того, начал распродавать вещи хозяйки.

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За семь тысяч рублей от уступил кухонный гарнитур, микроволновку, электрическую плиту и стиральную машину. А, когда деньги кончились, пустил в расход и мясорубку.

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Однако мужчина недолго гостил с комфортом. Принимая ванну, он начал топить соседей. Те позвонили хозяйке, а она прислала родственника проверить, что случилось. В итоге уже на месте обнаружили новые замки и незваного гостя. Последний во всем сознался. В отношении него возбудили уголовное дело.