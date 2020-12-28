28 декабря 2020, 10:57
Бездомный проломил череп собутыльнику в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержан бездомный, который во время попойки проломил череп своему собутыльнику. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, конфликт произошел накануне в одном из подвалов в Василеостровском районе. 65-летнего пострадавшего обнаружили стражи правопорядка, которые патрулировали дворы. По предварительной информации, мужчине проломили голову бетонной плитой. Задержанного доставили в отделение полиции.