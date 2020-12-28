Бездомный проломил череп собутыльнику в Петербурге

По данным издания, конфликт произошел накануне в одном из подвалов в Василеостровском районе. 65-летнего пострадавшего обнаружили стражи правопорядка, которые патрулировали дворы. По предварительной информации, мужчине проломили голову бетонной плитой. Задержанного доставили в отделение полиции.