Бездомный нижегородец рассказал, как увел ребенка с детской площадки

Бездомный мужчина из Нижнего Новгорода, который увел с детской площадки шестилетнего мальчика, рассказал следователям, что ребенок якобы просто хотел погулять с его собакой. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщило РИА «Новости».

Шестилетний мальчик накануне утром ушел гулять и пропал. Его искали несколько сотен человек. Ребенка нашли уже ночью. Он был в компании 35-летнего незнакомца. В СК сообщили, что этот мужчина имеет судимость и ведет бродяжнический образ жизни.

На допросе мужчина рассказал, что познакомился с мальчиком на детской площадке. Ребенок якобы захотел погулять с его собакой. На следующий день они встретились снова и ушли со двора «гулять по Нижнему Новгороду».

В Росгвардии ранее сообщали, что, когда мальчика нашли, он был сильно напуган, плакал и ничего не мог объяснить. Ребенок просился к маме.

В СК собираются допросить мальчика о том, при каких обстоятельствах он пропал. Будет дана оценка и действиям его матери.

Психологи ранее по просьбе «360» рассказали, как уберечь детей от похищения и почему они слушаются незнакомцев.